¿Cómo lidia Austin Theory con sus detractores?

Aunque Austin Theory fue Campeón de los Estados Unidos por 258 días, no ha tenido tanta importancia como la tuvo en la última etapa de Vince McMahon como líder creativo de WWE, cuando estaba bajo su ala. Y es que, a pesar de haber iniciado con pie derecho su nueva etapa con este título, despojándose de ese personaje que se tomaba las selfies, poco a poco ha ido perdiendo el impulso que había adquirido, y su reinado terminó siendo desaprovechado a pesar de haber defendido con éxito su título frente a Superestrellas como Sheamus, Bobby Lashley, Seth Rollins y John Cena. Y es que, muchos celebraron la victoria de Rey Mysterio, ono solo por el hecho de que es uno de los luchadores más queridos, sino porque el reinado de Theory lució intrascendente en los últimos meses y eso hizo que nadie lamentara este revés.

► Austin Theory también fue criticado por John Cena

Durante la rivalidad que precedió a WrestleMania 39, John Cena le dijo a Austin Theory, que no creía en lo que hace. Durante una entrevista reciente en el podcast WWE After the Bell con Corey Graves y Kevin Patrick, el ex Campeón de los Estados Unidos cuanta cómo lidia con todos los escépticos y detractores.

«Para mí, es casi una locura que me digan que no creo en mí mismo. Cuando claramente, usemos a John Cena por ejemplo, vi a John Cena, él estaba en el medio del ring en ‘Raw’, y ¿mira dónde estoy? Llegué a ‘Monday Night Raw’. Estoy en ‘SmackDown’ ahora. ¿Cómo me vas a decir que no creía en mí mismo? ¿Quién tiene 26 años y ha hecho las cosas que yo he hecho en la WWE? Y la gente siempre tiene algo que decir.»

«Quiero decir, volvamos al contrato de Money in the Bank. Cuando lo perdí, mi carrera terminó, y luego mira lo que hice. Tuve la mejor racha por el Campeonato de Estados Unidos de todos los tiempos. Y si decido hacerlo, Si voy y tomo ese título nuevamente, entonces lo haré, pero ¿tal vez estoy enfocado en el ‘Jefe de la Mesa’? ¿Quizás el caballo de batalla Seth Rollins? Eso también es gracioso, llamarlo el caballo de batalla, pero mira cuántas veces «Defendí el Campeonato de Estados Unidos. Mira cuántos combates ha tenido Austin Theory en 2023. Estoy seguro de que son más que Seth Rollins. Pero esas son las cosas de las que la gente no quiere darse cuenta porque saben lo genial que soy».

Si bien Austin Theory tuvo un largo reinado y con múltiples defensas de su Campeonato de los Estados Unidos (11 en su reinado más reciente) contra grandes rivales, lo cierto es que siempre quedó un mal sabor de boca por cuanto muchos consideran de que, pese al talento que posee, no llegó al siguiente nivel. En todo caso, aún es joven y su techo puede ser muy alto.