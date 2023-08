WWE RAW 21 DE AGOSTO 2023 .— Chad Gable está enrachado: El 31 de julio, el rector de la Alpha Academy, logró sobrevivir ante Gunther en el Five Minutes Challenge del austriaco. Una semana después, Gable obtuvo una oportunidad por el Campeonato Intercontinental tras vencer a Tommaso Ciampa, Matt Riddle y Ricochet. Por si fuera poco, la semana pasada, superó a Giovanni Vinci. Este lunes quiere completar su travesía triunfadora enfrentando a Gunther por el título. ¿Logrará coronarse? La acción de la marca roja de WWE se emite desde Le Centre Vidéotron, en Quebec City, Quebec, Canadá.

The New Day está de regreso. Kofi Kingston y Xavier Woods quieren volver a dejar huella, aunque los rivales que tendrán enfrente no serán nada sencillos: Drew McIntyre y Matt Riddle.

WWE Raw 21 de agosto 2023

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro