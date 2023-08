¿Cómo vivió Sami Zayn estelarizar WrestleMania 39?

«Hubo conversaciones en un momento previo a WrestleMania sobre quién sería el evento principal. ¿Serían Charlotte [Charlotte Flair] y Rhea [Rhea Ripley] o el combate por el título en parejas? […] Pero en cuanto a la historia, para mí no había duda de que debíamos haber sido los elegidos. Realmente deseaba ser el evento principal, no por mí, ya que ya lo había hecho con Steve [Steve Austin en WrestleMania 38]. Sami y los Usos se lo merecían. Me alegra mucho que haya resultado así, porque ellos lo merecían más que nadie«. Estas son palabras de Kevin Owens.

►Sami Zayn estelarizó WrestleMania 39

Y ahora vamos con las de Sami Zayn, que estuvo compartiendo sus sensaciones sobre cómo vivió estelarizar WrestleMania 39.

«¡Enormemente! {risas} Déjame decirte que eso suavizó el golpe [de perder en Elimination Chamber], y mucho. … En ese momento, ni siquiera lo sabía. Me enteré un poco después, y pensé, ‘Ah, está bien’. Para ser honesto, incluso esa noche, al final del día, pensé, ‘No, no es cierto [que perdí en Elimination Chamber]’. No me recuperé y reaccioné de inmediato. Todavía persistía un poco… esa sensación, como quieras llamarla, de decepción. Estaría mintiendo si dijera que eso desapareció de la noche a la mañana… Fue la historia la que lo logró, así que eso es muy, muy especial. Aún terminó en triunfo para mí como personaje, lo cual es muy, muy especial. Así que, sin duda, no puedo decirte cuánto alivió la molestia de perder en Montreal».

SZ valora también su historia de underdog a comienzos de año:

«Es como capturar la magia en una botella. No ocurre muy a menudo. Y cuando lo logras, sientes que la historia, la audiencia, tu actuación, todo… te han llevado exactamente al lugar en el que soñabas estar. Y cuando finalmente llegas allí, te das cuenta de que te quedas un poco corto y no sabes si podrás recuperarlo alguna vez. Así que, definitivamente, es complicado. No sabes si podrás lograrlo de nuevo, y como mencioné, solo ha sucedido unas pocas veces en los últimos 10 años«.