Cualquier tiempo pasado fue mejor, frase atribuida al poeta del prerrenacimiento español Jorge Manrique, erróneamente al menos en su significado, encontradas en las Coplas por la muerte de su padre, puede servirnos para hablar de la lucha libre profesional, como de todo, desde los deportes o el entretenimiento, hasta la vida misma. Y no pocas veces se ha utilizado para hablar, para criticar negativamente, el producto de WWE. Allá cada uno con su opinión y su disfrute.

►El arte perdido en la lucha actual

Ric Flair x Ted DiBiase. Legendary Mid-South bloodbath for the NWA World Title! (1985) ☠️

pic.twitter.com/8ecLh4T7m4 — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) August 13, 2023

Pero esa frase podría decirla nuestro protagonista de hoy, Ted DiBiase, hablando del arte perdido de las historias a largo plazo. En un episodio reciente de su pódcast, Everybody’s Got A Pod, The Million Dollar Man rememoraba SummerSlam 1988, así como la narrativa luchítica de aquella década -en aquel evento, hizo equipo con André el Gigante en la lucha estelar de parejas que perdieron ante Hulk Hogan y Randy Savage– para expresar esa misma perspectiva.

«Hoy en día me entristece que estábamos teniendo esas historias, y no eran de solo 1 o 2 semanas, y luego terminaban… Eran historias de dos, tres o cuatro meses en los que tú y el otro tipo, o quienesquiera que fueran, estaban batallando entre sí».

En la actualidad, WWE lleva más de tres años con The Bloodline Saga. Aunque es una extrañeza en su narrativa.

En aquel combate, Jesse Ventura actuó como réferi especial y DiBiase también se acordaba de haber trabajado con The Mouth:

«Sí, me llevaba bien. No sé. No sé. Demasiada gente se acercó a él, o si él permitía o no que alguien se acercara… Jesse es auténtico como soldado. Si alguien conoce esa historia, quiero decir, él era novato».