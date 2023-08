The Viking Raiders entran en guerra con Drew McIntyre y Matt Riddle

The New Day (compuesto por Kofi Kingston y Xavier Woods) se enfrentó a un recién formado equipo conformado por Matt Riddle y Drew McIntyre. Esto ocurrió después de que la semana pasada, The Original Bro asegurara que quería optar por el Campeonato de Parejas WWE.

Después de las declaraciones de Riddle, The New Day hizo su aparición para recordarle que ellos son uno de los equipos con el reinado más largo y que, por lo tanto, merecerían una oportunidad mayor.

Después de intercambiar algunas palabras entre ambos bandos, se acordó un enfrentamiento para ese día. Así, los dos equipos favoritos de la afición se encontraron cara a cara en un emocionante duelo.

► Duelo de parejas en RAW

Fue así como los dos integrantes de New Day realizaron un buen trabajo en los primeros minutos, manteniendo a raya a Riddle. Sin embargo, una vez que Drew entró al ring, las cosas cambiaron de lado, ya que McIntyre aplicó dos Explorers a sus rivales y un tercero a Riddle fuera del ring, quien cayó encima de New Day.

Aunque los excampeones de parejas demostraron el gran entendimiento que han construido a lo largo de los años y pusieron en aprietos a sus rivales, estos sacaron todo lo que pudieron para intentar poner en predicamento a sus oponentes.

No obstante, cuando Riddle estaba a punto de dar el relevo, The Viking Raiders atacaron a Drew. Esto fue aprovechado por Kofi para llevarse la victoria.

Tras el encuentro, los Vikingos comenzaron a atacar a todos los contendientes del combate. Finalmente, Drew logró alejarlos, pero la tensión persistió entre él y los protegidos de Valhala.