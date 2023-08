Ted DiBiase dedicó 19 años de su vida a la lucha libre profesional, desde 1974 hasta que una lesión lo retiró en 1993. La actualidad manda pero siempre es interesante volver al pasado para hablar de los más grandes, y en esta ocasión combinamos ambas cuestiones para recordar, o descubrir, qué fue lo que pasó con The Million Dollar Man. Y nadie mejor que él mismo para explicarlo, como hace en un reciente episodio de su podcast, Everybody’s Got a Pod.

Ric Flair x Ted DiBiase. Legendary Mid-South bloodbath for the NWA World Title! (1985) ☠️

pic.twitter.com/8ecLh4T7m4 — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) August 13, 2023

► Lesión que retiró a Ted DiBiase

«Esto es algo que no fue simplemente, ya sabes, fue más o menos así, estaba un poco preocupado por esto. Comencé a sentir adormecimiento en mi brazo izquierdo. Y no sabía de dónde provenía. Fui a ver a un médico y me dijo que tenía un problema en el disco. Me dijo que la forma de solucionarlo era operarlo. Tomarían un fragmento de hueso de mi cadera, lo pondrían allí y luego lo fusionarían. Y nunca antes había tenido algo así, antes de someterme a cualquier cirugía.

«Pero, sabes, sentí la obligación de regresar a Japón porque, sabes, el gigante Bob había sido muy bueno conmigo. Y, sabes, todo lo relacionado con el torneo de equipos y demás. Le dije a mi esposa que esa sería la última vez. Y así fue, solo aguanté un par de días en esa gira y me di cuenta de que no podía seguir adelante. Y eso es lo que le dije a Giant Baba. Y, sabes, le pedí disculpas.

«Le dije que ellos habían sido muy buenos conmigo. Y le dije que tenía que regresar y probar. Y él lo entendió. Y lo que me sorprendió fue que esta era una gira de tres semanas, y yo solo había pasado cuatro o cinco días en ella. Sí. Y él me dijo: ‘Estaré en el hotel y te pagaré mañana’. Me pagó por toda la gira. Él entendió. Porque él también había tenido el mismo problema, el tema del disco en su cuello.

«Yo no lo sabía, ya sabes, es como, después de la cirugía, los médicos me dijeron que las probabilidades de que fuera exitosa eran de mil a uno, pero me dijeron que ahora que había pasado por esto, sabes, si alguna vez me golpeaban o algo así, de la manera correcta, podría quedar paralizado. No valía la pena. Y dije, eso es todo. Ya terminé. Así que eso fue todo«.