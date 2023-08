Kevin Owens: «Nos merecimos estelarizar WrestleMania»

“No, Rhea y yo tenemos calidad de evento principal. Es la historia de un evento principal, y quiero estar en el evento principal con ella porque sé que va a ser muy bueno”. Charlotte Flair lo decía antes de WrestleMania 39. «Al salir de ese combate, sentí que nos robamos el espectáculo. Siento que salimos y dejamos todo lo que teníamos en el ring y demostramos a todos exactamente por qué deberíamos haber estado en el lugar del evento principal […]”. Y Rhea Ripley lo hacía después del evento.

► La estelar de WrestleMania 39

No están solas pues muchos fanáticos siguen considerando meses después que ellas debieron estelarizar la primera noche de The Grandest Stage of Them All este año. Sin embargo, Kevin Owens tiene claro que fue la decisión correcta que él y Sami Zayn contra The Usos acabó siendo la última lucha, como le explica a Ariel Helwani para BT Sport. Recordemos que los mejores amigos ganaron el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE que aún mantienen.

«Hubo conversaciones en un momento previo a WrestleMania sobre quién sería el evento principal. ¿Serían Charlotte [Charlotte Flair] y Rhea [Rhea Ripley] o el combate por el título en parejas? Obviamente, quería que fuera nuestro combate porque sentía que nuestra historia lo merecía, al 100%. En términos de los combates, sin duda nuestro combate podría haber sido el evento principal, sin problemas. Pero en cuanto a la historia, para mí no había duda de que debíamos haber sido los elegidos. Realmente deseaba ser el evento principal, no por mí, ya que ya lo había hecho con Steve [Steve Austin en WrestleMania 38]. Sami y los Usos se lo merecían. Me alegra mucho que haya resultado así, porque ellos lo merecían más que nadie«.

En la misma entrevista, The Prizefighter también dio a conocer que Paul Heyman le aconsejó abandonar la compañía, adelantó que quiere un mano a mano con Sami Zayn en WrestleMania 40, recordó el mal momento que vivió en 2018, explicó por qué rememora con vergüenza su alianza con Chris Jericho, analizó el éxito de The Bloodline, o contó todo de su renovación con WWE. Lamentablemente, estos momentos, el nativo de Canadá se encuentra lesionado.