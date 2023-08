La compañía de lucha libre independiente Absolute Intense Wrestling presentó su evento Second Annual Bill Alfonso Hardcore Tournament, desde Ashtabula County Fairgrounds en Jefferson, Ohio. El evento fue transmitido en vivo por FITE.

Absolute Intense Wrestling es una promoción de lucha libre independiente que ha ganado popularidad en la comunidad de la lucha libre. El evento presentó una emocionante cartelera de luchas, con algunos de los mejores luchadores de AIW compitiendo en el ring.

Resultados Absolute Intense Wrestling

Bill Alfonso Hardcore Tournament First Round Match: Chuck Stone venció a Joshua Bishop

Bill Alfonso Hardcore Tournament First Round Match: Dominic Garrini venció a Ziggy Haim

Bill Alfonso Hardcore Tournament First Round Match: John Wayne Murdoch venció a Tim Donst

Bill Alfonso Hardcore Tournament First Round Match: Kaplan venció a Mance Warner (23:28)

Austin James venció a Vik Vice

Hardway Holloway & Mikey Montgomery vencieron a Eric Taylor & The Duke

AIW Intense Title Bullrope Match: Wes Barkley retuvo ante Derek Dillinger

Bill Alfonso Hardcore Tournament Final Four Way Match: Chuck Stone venció a Dominic Garrini and John Wayne Murdoch y Kaplan