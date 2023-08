¿Jay Lethal recuperará a Black Machismo para AEW?

A finales de 2006 y comienzos de 2007, Kevin Nash intentaba impulsar la carrera de Jay Lethal en TNA, la actual IMPACT; también de otros luchadores, como Alex Shelley, quien actualmente es el Campeón Mundial de la compañía, o Sonjay Dutt. Como una suerte de secuela del torneo Paparazzi Championship Series, así como haciendo parodia de American Idol, crearon el concurso Paparazzi Idol. En un primer momento, Lethal intentó cantar, pero demostró no tener talento para ello. Entonces, Nash le propuso que hiciera una imitación, que fue cuando a Lethal se le ocurrió imitar a «Macho Man» Randy Savage. A partir de entonces, y hasta 2008, nació «Black Machismo» Jay Lethal, quien usaba atuendo, frases y música como la leyenda de WWE.

► ¿Black Machismo en AEW?

El veterano de las cuerdas recuperó ese personaje eventualmente en estos quince años pero nunca lo ha utilizado en AEW, donde trabaja en la actualidad; si no tiene una lucha en All In 2023 es porque a Jeff Hardy no le permitieron volar a Londres. Ahora, ¿planea Lethal presentarlo al público All Elite? Mientras hablaba recientemente con MuscleManMalcolm y realizaba una análisis del evento en el Estadio de Wembley, afirmaba que esa sería la única manera de hacer que el show fuera mejor. Como curiosidad, cabe mencionarse que Lethal sí usó ese personaje en el primer All In, cuando retuvo el Campeonato Mundial ROH ante Flip Gordon.

«Aunque no estemos en Wembley, es un honor y un privilegio, y estoy muy feliz de estar en AEW. Ya lo hemos agotado. Esto no es solo el evento más grande en la historia de AEW. Es un evento grande y monumental en la historia de la lucha libre. Somos el evento con mayor venta de entradas en lo que respecta a la lucha libre, lo cual es increíble. Es irreal. ¡Qué vida! Lo único que realmente lo haría más dulce es si estuviera haciendo Black Machismo allí.

«La chamarra que llevé en ese evento en particular [All In 2018] era la chamarra legítima de Macho Man. No muchas personas se dan cuenta de eso, y cuando supe que iba a usarla, que fue como tres días antes, empecé a entrar en pánico, a sudar. Estaba nervioso. Llegué allí la noche anterior. Lanny vino a mi habitación y me entregó la chaqueta. Recuerdo haber puesto la chaqueta en la cama y pensar ‘Dios mío, esta es la chaqueta real de Macho Man’. Era tan vieja que no podías frotarla demasiado fuerte porque empezaba a deteriorarse. Así de antigua era la chaqueta. Significaba el mundo para mí que Lanny lo hubiera organizado. Así que sí, ese evento significó mucho para mí«.