El reinado de Orange Cassidy: «Recuerdo el dolor»

Orange Cassidy es el Campeón Internacional más grande de AEW hasta la fecha. Pero no recuerda las luchas que ha tenido sino el dolor que ha pasado. Lo explica durante una reciente entrevista con Denise Salcedo, en la que se muestra orgulloso de las defensas que ha tenido y la identidad que ha dado al cinturón. Ello mientras ultima los preparativos para luchar dentro de la Stadium Stampede de All In 2023; curiosamente, no estará exponiendo el título en el evento pay-per-view del 27 de agosto en el Estadio de Wembley.

