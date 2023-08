Matt Hardy valora reciente Masacre de Texas de AEW

Con la presencia de Jay Lethal, Karen Jarrett, Satnam Singh, Matt Hardy, Ethan Page e Isaiah Kassidy, Jeff Jarrett venció a Jeff Hardy en una lucha Masacre de Texas durante el AEW Dynamite de la semana pasada donde se realizó el especial Fight for the Fallen 2023. Recientemente, el ganador de la misma contestaba a las críticas que esta ha recibido explicando que todos los involucrados, incluido el patrocinador, quedaron encantados. Ahora es el turno del hermano de quien salió derrotado, que estuvo hablando de ella en su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy.

It's pure mayhem in this Texas Chainsaw Massacre Deathmatch!

Watch #AEWDynamite Fight for the Fallen LIVE on TBS! @RealJeffJarrett | @JEFFHARDYBRAND | @TXChainSawGame | #TexasChainsawMassacre pic.twitter.com/A2dqgWwuE9

— All Elite Wrestling (@AEW) August 17, 2023