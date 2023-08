Jeff Jarrett derrotó a Jeff Hardy en lucha de «Masacre en Texas»

Jeff Hardy y Jeff Jarrett se enfrentaron en una lucha denominada «Masacre en Texas», donde todo estaba permitido. Y vaya que las cosas se volvieron extremadamente violentas.

«The King of the Mountain» y Karen Jarrett interceptaron a Jeff Hardy, pero pronto, lo que comenzó como un enfrentamiento mano a mano se convirtió en un caos total. Aparecieron Jay Lethal, Karen Jarrett, Satnam Singh, Matt Hardy, Ethan Page e Isaiah Kassidy, quienes intervinieron constantemente, convirtiendo la lucha en una lluvia de golpes y objetos por todos lados.

Nada estaba claro, ya que ambas facciones intentaban tomar el control del encuentro. Al final, Jeff Hardy se lanzó con un vuelo sobre una mesa hacia Jarrett. Justo en ese momento, apareció el personaje de Leatherface persiguiendo a Karen. Satnam Singh y Jay Lethal llegaron para atacar a Hardy, dejándolo fuera de combate y otorgándole la victoria a Jeff Jarrett.