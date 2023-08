El jugoso primer contrato de Matt Hardy en IMPACT

La primera etapa de Matt Hardy en IMPACT dio comienzo en 2011, luego de su adiós a WWE en 2010. No fue muy duradera fue en agosto del mismo año lo suspendieron y le rescindieron el contrato después de que fuera arrestado por la policía por conducir en estado de ebriedad. Entonces, el luchador volvería a la escena independiente, ROH y OMEGA hasta regresar a la Impact Zone en 2014, donde se convertiría en una pieza clave, dando a luz a su famoso Broken Universe. Pero volvamos a aquella primera experiencia.

The combination of Matt Hardy & Ric Flair didn't really click – as a lot didn't in TNA.

They did make the best of the situation as Bruce explains.#SomethingtoWrestle: TNA VICTORY ROAD 2011 is available now on all platforms & https://t.co/D6K942628F pic.twitter.com/ComFUnl15j

— Something to Wrestle with Bruce Prichard (@PrichardShow) April 25, 2023