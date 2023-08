Un par de años atrás, Jeff Hardy recordaba así su infame combate con Sting en TNA Victoria Road 2011 durante el cual luchó drogado: “El Soma (relajante muscular) aún no se había convertido en una sustancia controlada. […] Así que sí, tomé demasiado. «Eric Bischoff tuvo que salir, tuvieron que acabar muy rápido, fue lo correcto. Tenían que hacerlo. Fue una locura arruinar esa noche como lo hice. Al mirar hacia atrás siento vergüenza. Es vergonzoso. Estar en la lucha estelar con mi héroe, con toda la gente mirando, ¿y luego hacer eso?».

En aquel evento también participó Matt Hardy, quien, acompañado de Ric Flair, perdió en un mano a mano ante AJ Styles. Y durante un episodio reciente de su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy, estuvo acordándose de lo ocurrido con su hermano, afirmando que nunca le debieron permitir que saliera al aire y que 45 minutos antes de su aparición se encontraba bien. Hoy, habiendo quedado esa controversia atrás, y estando The Charismatic Enigma recuperado de sus adicciones, podemos recordar aquella ocasión de una manera distinta.

«Realmente no deberían haber permitido que saliera por Gorilla si se encontraba en un estado mental tan extraño. Recuerdo haber escuchado que había gente diciendo que intentó abrirse paso [y] que quería salir, lo que sea, y realmente no deberían haberle permitido salir ahí.

«Luego tal vez hizo lo suyo. Estaba bien cuando hablé con él, pero entre ese momento y cuando subió al ring, obviamente había tomado más medicamentos, lo que hizo que ya no estuviera bien.

«Es como una de esas situaciones en las que sientes cómo el corazón te cae al estómago, y es como un ‘uh’. Es realmente desgarrador presenciarlo y sientes mucha pena por él. Pero, es lo que ocurrió y ahora hay que enfrentarlo».

