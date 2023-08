The Hardys se enfrentaron a The Young Bucks en el AEW Dynamite del 9 de agosto. ¿Cómo lo vivió Matt Hardy? De ello estuvo hablando el veterano de las cuerdas recientemente en su pódcast, The Extreme Life of Matt Hardy. Ello después de que anteriormente adelantara que aún les quedan muchas luchas juntos a los dos equipos. Al mismo tiempo, propone que podrían llevar su historia a una serie al mejor de cinco o de siete combates.

Highlights from #AEWDynamite’s Young Bucks vs Hardys matchup. If you haven’t seen it yet, go out of your way to watch it! pic.twitter.com/qpE6Oxhddg

— MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) August 13, 2023