Matt Riddle se ha casado con Misha Montana después de divorciarse de su primera esposa y están esperando un hijo. Lamentablemente, ella está teniendo problemas de salud. Así lo da a conocer en X.

Unfortunately I’ve been dealing with a severe infection for several days and am currently hospitalized. Baby and I are are being well taken care of and closely monitored. Thank you for your privacy, patience and kind thoughts during this time ❤️

«Desafortunadamente, he estado lidiando con una infección grave durante varios días y actualmente estoy hospitalizada. El bebé y yo estamos recibiendo buen cuidado y estamos siendo monitoreados de cerca. Gracias por respetar nuestra privacidad, por su paciencia y por los buenos pensamientos durante este tiempo».

I wanted to share an update. I was waiting to do so for some good news. Baby is perfectly healthy and happy bouncing around, so we are blessed for that. Waking up at all is a blessing. My body is having a very hard time right now. It’s been a difficult pregnancy and these bizarre… pic.twitter.com/4TbP1N1mL3

