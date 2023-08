Santana & Ortiz no están bien, pero podrían volver

«No sabía ni siquiera que Santana y Ortiz volvieron a hablar. Me alegra, porque hablé con ambos sobre este tema. Pero sí, probablemente Santana, Ortiz, Diamante y quizás Homicide». Konnan compartía esta información hace tan solo unos días, ilusionando a quienes desean volver a ver juntos a uno de los mejores equipos de AEW como eran Santana & Ortiz.

Los dos luchadores rompieron su alianza como equipo cuando su relación personal entró en malos términos y parecía que podrían recuperar los buenos. Lamentablemente, esa misma ilusión ahora queda destruida, según nos informan desde Fightful. Por otro lado, en el mismo informe señalan que no es imposible que se reúnan.

► Santana & Ortiz, mal, pero…

«Para aquellos que estén preguntando, nos han informado que hasta el momento en que recibió autorización para regresar, él y Ortiz todavía no estaban en buenos términos. Sin embargo, esa situación llevaba existiendo un buen tiempo antes de la lesión, y no es imposible que los dos puedan trabajar juntos nuevamente después de su regreso».

Otra buena noticia es que Santana tiene el alta médica para volver a la acción luchística:

«Tras una prolongada ausencia en las redes sociales, Santana regresó recientemente y compartió viñetas, aunque aún no ha vuelto al ring. Hemos confirmado que Santana está listo para volver a luchar en el cuadrilátero«.

E incluso que Ortiz podría estar en AEW All In:

«Hablando de Ortiz, hay numerosas señales que podrían indicar que está planeado que ocupe un lugar en la cartelera de AEW All In en el Wembley. Ortiz estaba programado para un espectáculo de Limitless Wrestling el próximo fin de semana, pero fue retirado del evento. Al hacer un seguimiento, nos informaron que se debió a una obligación relacionada con AEW. Hay varios luchadores que no están reservados para el evento en la cartelera y que están siendo enviados al Reino Unido, pero también hemos escuchado de muchos que no lo están.»

También podemos apuntar que ambos luchadores por separado todavía tienen mucho que ofrecer a la compañía All Elite.