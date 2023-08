Konnan ilusiona: «Santana y Ortiz están hablando»

«Desde hace un tiempo, Ortiz y Santana no se han visto cara a cara. He estado hablando con ambos para intentar que se reúnan, ¿sabes? Ambos fueron emparejados con Chris Jericho al llegar a AEW, pero esa fue una decisión creativa que realmente no entendí. […] ¿Creo que podrían dejar atrás sus diferencias y enterrar el hacha de guerra? Espero que sí. Creo que sí. Y, quién sabe,tal vez cuando tengamos nuestro show con AAA, los llevemos allí si no están trabajando con AEW». Esto decía Konnan no hace mucho.

► Buenas noticias sobre Santana y Ortiz

En una reciente actualización en K100 with Konnan & Disco, el mismo promotor nos proporciona buenas noticias: «No sabía ni siquiera que Santana y Ortiz volvieron a hablar. Me alegra, porque hablé con ambos sobre este tema. Pero sí, probablemente Santana, Ortiz, Diamante y quizás Homicide». No es mucha información pero sirve para que los fanáticos de ambos luchadores, del equipo que formaban, se ilusionen moderadamente pues sería magnífico que volvieran a trabajar juntos como antaño.

Proud-N-Powerful además tienen todavía mucho que lograr en AEW, por ejemplo, no fueron Campeones Mundiales de Parejas, lo cual de no haberse separado quizá sí habría ocurrido, pues sin duda son una de las mejores duplas de la compañía. E igualmente, con un compañero, podrían hacer las delicias en torno al Campeonato Mundial de Tríos. Así que veremos qué más detalles tenemos próximamente, tanto en lo relativo a su reconciliación como a la vuelta de ambos luchadores a la programación All Elite.

Una especulación interesante que podemos hacer para terminar es que hace dos meses se adelantó la posibilidad de que Santana volviera a la acción luchística a comienzos de junio. ¿Y si eso se canceló debido a que él y Ortiz van a retomar su alianza y quieren presentarlos juntos? Lo veremos próximamente.