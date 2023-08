AEW da a Jake Roberts lo que quería: «Aunque…»

“No hay mucha interacción con el talento más joven. Hay algunos muchachos en AEW que me dan la bienvenida a estar allí. Todos son amables, no me malinterpreten, pero eso es todo. Me gustaría mucho más. Desearía que AEW me usara en un puesto en el que ayudara a las personas con entrevistas porque sé cómo hacerlo, y ciertamente puedo ayudar a algunas personas que están luchando […]”. A comienzos de 2023, Jake Roberts pedía más trabajo a la compañía All Elite.

En junio, también rogaba por ser parte del equipo creativo, lo cual no ha sucedido. Sin embargo, además de ser el mánager de Lance Archer, AEW le está dando lo que quería, como él mismo da a conocer en una reciente entrevista Wrestling Binge. Está entrenando al talento -es casi una sorpresa que hayan tardado tanto en posicionarlo en este rol habida cuenta de su historia en la lucha libre profesional- aunque el nacimiento de Collision ha inestabilizado un poco su situación.

«Estoy ejerciendo como entrenador en AEW. Han alterado el orden de las cosas allí, así que ahora tenemos que determinar dónde encaja todo, especialmente con ese programa del sábado [Collision] que está comenzando, ¿sabes? Realmente cambió todo drásticamente«.

The Snake es considerado uno de los mejores oradores de todos los tiempos así que en este ámbito podría enseñar muchísimo tanto a la nueva como a la actual generación. Obviamente, no tanto en lo relativo a las cuerdas porque ya no tiene la capacidad de trabajar físicamente, aunque igualmente sí puede aportar también mucho de teoría en este sentido. Entendemos que Jake Roberts debe estar muy feliz de estar trabajando más como All Elite. Ojalá lo haga también The Murderhawk Monster.

August 1986 and the continued battle of The Snake and The Dragon.

No Holds Barred in the Nassau Coliseum with Damien and The Creature at ringside.#AEW #AEWAllIn pic.twitter.com/iPsxEa5D9c

— JakeSnakeDDT (@JakeSnakeDDT) August 12, 2023