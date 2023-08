«Ryan Nemeth fue llevado a la ciudad para las grabaciones de Collision. Poco después de su llegada, un entrenador le informó que no sería necesario y que se le había reservado un vuelo para regresar a casa. Nemeth es un habitual en Being The Elite y poco después del regreso de CM Punk este año, fue confrontado por él. Específicamente, Punk tomó excepción al tuit de Nemeth que decía ‘Literalmente el hombre más suave del mundo’, el cual siguió al promo de regreso de Punk. No sabemos cómo transcurrieron exactamente las cosas, aparte de que Nemeth se explicó a sí mismo y que no hubo ningún enfrentamiento físico […]«. Unas horas atrás, publicamos esta información en SUPERLUCHAS.

► De AEW Collision a casa

Ahora continuamos tirando del mismo hilo -a través de nuevos detalles que nos proporciona nuestro amigo Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio– confirmando que en realidad el hermano de Dolph Ziggler no fue el único luchador All Elite en ser enviado a casa, pues es algo que viene sucediendo, incluso con nombres más importantes.

«Esto no es la única vez que ha ocurrido. De hecho, ha estado sucediendo, ha ocurrido a varias otras personas«.

«Matt Hardy fue reservado para un sábado, fue allí y luego le dijeron que no entrara al edificio después de llegar. Eso no fue anoche, pero Matt Hardy fue uno de ellos.»

«Christopher Daniels, quien había estado trabajando con Matt Sydal como un equipo en Ring of Honor, por alguna razón, lo mismo le ocurrió a él, que no se suponía que fuera el sábado. Y él es el jefe de Relaciones de Talento.»

«Y puede haber otros, pero esos son los que yo sé que les ha estado ocurriendo. Hay muchas otras cosas también, pero eso es lo que está más o menos conocido por ahora, supongo«.