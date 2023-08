Jeff Jarrett defiende la Masacre en Texas de AEW

Durante el AEW Dynamite de la semana pasada se realizó el especial Fight for the Fallen 2023 y una de las luchas más llamativas del programa fue la Masacre de Texas en la que Jeff Jarrett venció a Jeff Hardy. También aparecieron Jay Lethal, Karen Jarrett, Satnam Singh, Matt Hardy, Ethan Page e Isaiah Kassidy, quienes intervinieron constantemente, convirtiendo la lucha en una lluvia de golpes y objetos por todos lados. Como siempre, más aún siendo un combate tan distinto, está recibiendo todo tipo de valoraciones, muchas positivas, pero también muchas negativas. Y a estas últimas quiso darles respuestas The King of the Mountain recientemente en My World.

► La Masacre en Texas de AEW

«Hoy por la mañana le comenté a mi amigo del gimnasio. Solo diré que él no es muy fanático de la lucha libre, dice que no tiene mucho sentido. Le apasiona la lucha japonesa. No es gran admirador de la WWE. Más bien le atrae el estilo directo y contundente. Se inclina más por eso. Se acercó y me dijo: ‘Oye, hay gente bastante molesta en línea. ¿Qué opinas al respecto?’ Le respondí: ‘Bueno, déjame preguntarte, ¿por qué te gusta esto? Me estás sorprendiendo al escuchar que te agrada’. Él comentó: ‘Pues, cuando escuchas el título Texas Chainsaw Massacre Death Match desde el principio, ya sabes que no verás hurricanranas ni suplex alemanes ni nada de eso’. Añadió: ‘¿Tú qué piensas?’ Contesté: ‘La mayor decepción habría sido si no hubiera habido reacciones’. El hecho de que esto haya generado divisiones y emociones en la gente muestra lo mucho que les importa o lo mucho que se preocupan por la marca de AEW. Así que sintonizaron Twitter o Instagram… Realmente pensé que el patrocinador, en sus propias palabras, dijo ‘Increíble. Superaron las expectativas’. Eso es un éxito.

«Tengo entendido que, en general, la cadena, porque son ellos quienes controlan la facturación, y todo eso para diferentes clientes. Obviamente, no hace falta decir que el líder, TK, estaba muy emocionado. Mira, esa decisión fue solo de él. Dependería de su criterio. Además, que los fondos vayan a parar a Maui habla mucho de su enfoque. Pero ver que la audiencia estaba tan apasionada por ello, eso me encanta. Está bien, tocó una fibra sensible. No siempre es algo positivo. Algunas personas sencillamente no lo disfrutaron, pero yo sí. Sentí que era un honor estar en esa combinación. Sin duda, fue algo fuera de lo común. En cuanto a Jeff Hardy y su equipo, pensé que lo ejecutaron a la perfección.

«No soy un fanático de las películas de terror, pero ver a Leatherface caminar por el pasillo, lanzando la motosierra, y aunque supuestamente estaba de nuestro lado, vimos cómo Sonjay fue vapuleado, Karen se marchó corriendo y toda la interacción. Desde la producción hasta el rendimiento en general, fue un éxito en muchos aspectos. Para aquellos a quienes no les agradó este tipo de cosas, afirmo esto sin dudar: sin duda, te hará apreciar más los combates de cuatro o cinco estrellas. Entonces sí, en realidad, también sirvió un propósito para aquellos detractores. Les hará valorar más: ‘Oye, no me gusta esta interacción, prefiero esto’. Así que estoy muy emocionado. Misión cumplida».