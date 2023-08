Tony Khan: «AEW es la número uno en el Reino Unido»

Como cada vez que termina un evento pay-per-view, AEW realizó también una conferencia de medios después de All In 2023, el mayor evento de su historia hasta la fecha. Veremos qué sucede cuando en 2024 vuelvan al Estadio de Wembley. Y una vez más Tony Khan fue uno de los protagonistas de la misma, contestando a las preguntas de los periodistas y ofreciendo información realmente interesante sobre el presente y futuro All Elite. A continuación, traemos un repaso gracias a nuestros compañeros de F4Wonline.

► Tony Khan tras All In

A Khan se le preguntó acerca de Mercedes Moné y respondió que ella no tiene autorización médica , pero que fue genial tenerla allí para presenciar los combates. Aunque no abordó la posibilidad de que ella firme con su compañía, Khan dijo: «pueden ocurrir muchas cosas» .

, pero que fue genial tenerla allí para presenciar los combates. Aunque no abordó la posibilidad de que ella firme con su compañía, Khan dijo: . Khan confirmó que All In desde Wembley y All Out en Chicago tendrán lugar nuevamente con una semana de diferencia el próximo año .

. Khan mencionó que tuvo que realizar algunos ajustes en la cartelera y que hubiera deseado tener a Rey Fénix allí. Lo describió como una «semana desafiante» .

. El presidente de AEW dijo también que habría querido contar con PAC y Jamie Hayter en el show . Khan también mencionó que le hubiera gustado que Bryan Danielson luchara .

. Khan también mencionó que . Khan mencionó que AEW Rampage ha aumentado un 97 por ciento en audiencia en ITV en el Reino Unido en comparación con el año anterior. Reiteró que cree que AEW es la marca de lucha libre número 1 en el Reino Unido .

. Khan anunció WrestleDream en Seattle el domingo 1 de octubre, y Full Gear el sábado 18 de noviembre en Los Ángeles, en el Forum .

. En respuesta a una pregunta sobre más combates de mujeres en futuros eventos, Khan dijo que tuvieron que dejar fuera a muchas estrellas geniales de la cartelera.