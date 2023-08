Tony Khan: «Aunque Adam Cole no hubiera vuelto…»

«Definitivamente hubo una curva de aprendizaje al regresar. […] En los últimos meses, me siento mejor que en años. En el ring, en el micrófono, mientras viajo, en mi vida personal, todo lo que está ocurriendo en este momento, no podría estar más contento. Estoy tan agradecido, tan agradecido de poder estar de nuevo en el ring haciendo lo que amo. Para ser honesto, nunca antes había estado tan preparado física, mental y emocionalmente para este gran evento«. Así hablaba Adam Cole de su regreso a AEW poco antes de All In 2023.

► Tony Khan elogia a Adam Cole

Finalmente, en el Estadio de Wembley tuvo una noche agridulce. Dulce por haber ganado el Campeonato Mundial de Parejas ROH, por continuar con su amistad con MJF y por haber sido estelar en el mayor evento de la historia de la lucha libre. Agria porque no pudo ganar el Campeonato Mundial AEW. De él estuvo hablando Tony Khan en la conferencia de prensa posterior. Y el presidente All Elite no tiene nada más que buenas palabras para The Panama City Playboy, quien también estuvo compartiendo sus pensamientos.

«Regresaste completamente por amor al juego. Creo que es justo decir que esto no fue motivado por dinero ni por avaricia. Si no te importa que lo diga, habría pagado cada maldito centavo, incluso si nunca hubieras vuelto al ring. Eso fue lo que te dije. Quería que sintieras que no había presión para entrar al ring y poner en riesgo tu seguridad. Quería que supieras que ibas a recibir cada maldito centavo de ese contrato. Regresaste porque amas la lucha libre profesional y querías estar aquí. Eso es lo que hace que esto sea tan especial. Gracias».