Desde que AEW dio comienzo hemos escuchado y leído testimonios de quienes trabajan o han trabajado en la compañía explicando lo mucho que se dedica Tony Khan a ella. Salvando las distancias, siempre ha recordado a Vince McMahon. Los dos -cuando The Chairman podía hacerlo- ponen sangre, sudor y lágrimas para que sus empresas saquen lo mejor de sí mismas. Por ello, ¿quién podría hacer su trabajo si no fueran ellos? En el caso del All Elite, Bryan Danielson. O eso le dijo él mismo a su padre, Shahid Khan, como revela en The Hollywood Reporter.

► Si Tony Khan falta

«Últimamente no ha estado tan presente, ya que se está recuperando de una lesión. Pero si yo fuera atropellado por un autobús, o si en algún momento quedara incapacitado por alguna razón, la persona a la que le dije a mi padre que debería acudir es Bryan Danielson«.

Khan también habla de su booking:

«Tengo ideas y planes a largo plazo para cosas que podemos llevar a cabo. Todo lo planteo de manera flexible. En el programa AEW All Access en TBS, mostré una matriz en la que detallé todas las distintas ideas. Hay filas y columnas para las diferentes historias y cómo pueden interconectarse, además de las diferentes fechas y cómo se desarrolla todo. Pero esto cambia con tanta frecuencia. Hemos tenido cambios importantes este verano. Perdimos a Bryan Danielson por un brazo roto, y PAC ha estado fuera por lesiones internas. Jamie Hayter también ha estado lesionada. Estos tres son grandes luchadores. En el caso de Pac y Jamie Hayter, son ex campeones destacados y también son estrellas británicas en las que realmente esperaba que participaran en el espectáculo en el estadio Wembley. Pero contamos con un plantel tan amplio. Es como cuando un equipo deportivo tiene una lesión y hace cambios en su alineación, y trae a otras personas. Eso es lo que hacemos».