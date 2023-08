Los problemas de Jack Perry en el backstage de AEW

Cuando más problema está causando Jack Perry es en la actualidad, desde su cambio a heel, empezando por su traición a Hook, ante quien va a exponer el Campeonato FTW en la Zero Hour de All In 2023. Pero también a Rob Van Dam, a quien venció para retener el título. El antiguo Jungle Boy se cansó de mostrar su cara más amable y ahora enseña a todos los All Elite la más malvada. E igualmente la más exitosa, pues hasta ahora no había ganado un título individual en la compañía; sí fue Campeón Mundial de Parejas con Luchasaurus.

Hook just MURDERED Jack Perry! HUGE BUMP!pic.twitter.com/HhTqgcPzhA — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) July 20, 2023

► Jack Perry, en problemas

Y fue justamente el luchador dinosaurio quien se volvió contra él junto a Christian Cage, lo que provocó una larga rivalidad que ha quedado en el pasado. Aunque ahora la traemos de nuevo al presente para conocer los problemas en los que Jack Perry se metió por una promo contra el Captain Charisma. Una promo en la que dijo: “You are the biggest p**** I have ever met in my entire life”, cuya traducción, obviando esa palabra que todos conocemos, “Eres el mayor cobarde que he visto en toda mi vida”.

Esa palabra a la que la pe le sigue una u, que contiene dos eses y termina en i griega fue la que lo metió en problemas en backstage, como el joven luchador recuerda en su reciente aparición en Hey! (EW).

«Esa línea literalmente expuso a todos los que se ofenden fácilmente aquí atrás, porque tuve muchos problemas por esa palabra», admitió Perry mientras seguía lanzando indirectas. «Me están enviando correos electrónicos diciendo: ‘Por favor, nunca vuelvas a decir eso’«.

«Incluso hice una camiseta con esa palabra, ‘Nunca uses esto de nuevo o de lo contrario vamos a hacer esto y esto’«.