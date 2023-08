Gable Steveson ha comenzado a trabajar en WWE pero todavía no va a decir adiós a su carrera como luchador amateur. No es una novedad pues de momento no se ha aclarado si va a participar o no en los Juegos Olímpicos 2024. Pero en este caso hablamos del Campeonato Mundial 2023 en la modalidad de Freestyle Wrestling. La United World Wrestling lo anuncia en su comunicado para dar a conocer los competidores. El torneo va a realizarse entre los días 16 y 24 de septiembre.

► Gable Steveson busca más éxitos

En la categoría de 125 kg, Gable STEVESON (EE. UU.) está a punto de regresar tras una notable ausencia. La sensación de 21 años causó revuelo en los Juegos Olímpicos de Tokio, sorprendiendo a la comunidad de lucha con su triunfo. Logró vencer al actual campeón mundial Taha AKGUL (TUR) y al tres veces campeón mundial Geno PETRIASHVILI (GEO) en su camino hacia la gloria olímpica.

Después de ganar el oro olímpico, Steveson se retiró brevemente de la lucha para seguir una carrera en la WWE. Sin embargo, desde entonces ha sumado otro oro olímpico a sus aspiraciones.

Durante la ausencia de Steveson, el joven contendiente Amir ZARE (IRI) ha emergido como una figura dominante en la categoría de peso. Zare se coronó campeón mundial en Oslo antes de ceder el título al campeón olímpico de Río, Akgul, en Belgrado. Un enfrentamiento muy esperado entre Zare y Steveson es ansiosamente esperado por los fanáticos después de numerosos intercambios en redes sociales.

Gable Steveson ganó el Campeonato Mundial 2017 en la categoría Junior. Aunque su premio más elevado fue la medalla de oro en las Olimpiadas de 2020. Aquí reside también una duda, por decirlo así, de WWE con respecto a su participación el año que viene pues quizá no salga vencedor y eso empañe un poco su victoria cuatro años antes. Pero, por lo que sabemos, la decisión no está tomada. Y si finalmente fuera, sería totalmente comprensible, pues Steveson no siempre podrá optar a un segundo oro.

