«Simplemente transmitimos a la gente que todo va a estar bien. Somos un vestuario fantástico con gente increíble y un gran impulso para nuestra empresa, que aún es muy joven, y a veces ocurren cosas. Había mucha incertidumbre. […] Mox, Danielson y yo realmente queríamos tomar las riendas antes de que se saliera de control y simplemente transmitir a la gente que si tienen preocupaciones, hablemos de ellas, si tienen problemas, hablemos de ellos, pero vamos a superarlos juntos y salir más fuertes al final». Así hablaba no hace mucho Chris Jericho del Brawl Out.

► Danielson y Moxley, preparados

Tenía sentido llamar así al incidente de CM Punk con The Elite en All Out 2022 pues realmente hubo una pelea, ¿lo tiene llamar Brawl In a lo que pasó con el Best in the World y Jack Perry en All In 2023? Dejando a un lado esta pregunta, Bryan Danielson dice que él y Jon Moxley están listos para dar un paso adelante si Tony Khan lo requiere.

«Uno de los principios éticos en los que creo es que debes dar un paso al frente cuando es necesario hacerlo. Es interesante cuando se cruza la línea entre la vida real y la historia, pero nosotros, como el BCC [Blackpool Combat Club], como un grupo unido de amigos de verdad, tomamos en serio la responsabilidad de dar un paso al frente, ya sea en la narrativa o en la vida real. Nadie personifica esto mejor que Jon Moxley, quien siempre ha estado dispuesto a dar un paso al frente cada vez que lo hemos necesitado.»

«Lo considero simplemente un modo de vida para nosotros. ‘Si nos necesitas, si algo tiene que ocurrir, Tony [Tony Khan], puedo hacerlo’. Mox dirá, ‘Yo puedo hacerlo.’ No hay nada que Tony necesite que no estemos dispuestos a hacer por él. Esto abarca desde el aspecto creativo hasta participar en la lucha [en All Out] y cualquier otra cosa».