«Él ha sido suspendido de manera indefinida. Hemos suspendido a todos los involucrados en esa investigación y tomamos medidas adicionales basadas en lo que surgió de dicha investigación. Suspendimos a Jack como parte de un incidente ocurrido detrás del escenario, y desde entonces Jack no ha estado presente en AEW. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. En su momento, lo suspendimos, y no ha vuelto a AEW desde AEW All In». Esto decía recientemente Tony Khan, que suspendió a Jack Perry y despidió a CM Punk por su incidente en All In 2023.

► Eric Bischoff habla de Punk vs. Perry

Cada luchador tuvo un castigo distinto, como es comprensible, pero Eric Bischoff cree que Jack Perry también debió ser despedido, como señala en 83 Weeks.

«Simplemente despidan al tipo. En primer lugar, estamos hablando de alguien con muy poco talento desde el principio. Solo está ahí porque su padre [Luke Perry] fue una estrella de telenovelas, eso es todo. De lo contrario, estaría ganando $200 por noche en el circuito independiente en algún lugar. Este tipo no es una estrella y nunca lo será. El hecho de que crea que usar vidrio real le dará notoriedad debería decirte todo lo que necesitas saber sobre su potencial. No comprende ni siquiera los conceptos más básicos de la industria.»

Y de la misma manera apunta que AEW debió haber rescindido antes el contrato de CM Punk:

«En mi opinión, habría sido más acertado a largo plazo si Tony hubiera tomado esta misma decisión meses atrás, cuando Punk tuvo su incidente en la conferencia de prensa y puso a Tony en una posición muy incómoda en el proceso. Yo habría actuado en ese momento si hubiera estado a cargo, pero no fue el caso, y no estaba al tanto de todas las circunstancias y problemas. Había muchas cosas que desconocía y que todavía no conozco.»