All In 2023: El plan original para Sammy Guevara

Sammy Guevara no tuvo un combate en All In 2023 sino que fue el acompañante de Chris Jericho durante el suyo con Will Ospreay. Pero en realidad The Ocho sí quería que tuviera acción luchística viéndose las caras con Daniel García, que no estuvo en el evento, como señala en Talk Is Jericho.

► Sammy Guevara en All In

«Quería que Sammy estuviera a mi lado para continuar nuestra historia. También deseaba que pudiera experimentarlo.

«Sé que él tenía ganas de luchar, y en un momento se planteó la idea de que Daniel García se enfrentara a Sammy, pero, como bien sabes, no se puede hacer todo en el programa. Quería que lo sintiera y, cuando estuvo allí después de ‘Judas’, exclamó: ‘Esto es j*didamente genial, es increíble’.

«Puedes verlo saltando de emoción, así que lo sintió, ¿verdad? Quiere estar en el evento el próximo año, pero ahora sabe cómo es estar en esa atmósfera y rodeado de esa multitud.

«Así que no tengo duda de que Sammy estará en el programa el próximo año, sin duda alguna…».

Jericho también cuenta que Bully Ray tuvo la idea de que Fozzy cantara en vivo durante su entrada en el Estadio de Wembley:

«Hace meses, Bubba Dudley sugirió: ‘Deberías hacer que Fozzy te acompañe al ring’. Yo estaba como, ‘¿En serio? ¿Tú crees?’ y él respondió: ‘Tienes que hacerlo’, así que Bubba ideó que Fozzy me acompañara cantando en mi entrada al ring, y Ortiz propuso que hiciera los ‘ay-ohs’ de Freddie Mercury, así que no hubo mucha creatividad ni originalidad de parte de Chris Jericho en esa entrada al ring. Eso simplemente surgió de mis amigos.»