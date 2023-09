Becky Lynch se perderá Superstar Spectacle

WWE Superstar Spectacle se llevará a cabo dentro de dos días al GMC Balayogi Indoor Stadium de Hyderabad (India), y lamentablemente no será transmitido en vivo. Aún así, WWE ha decidido llevar un buen cartel para el evento, encabezados por John Cena, con estrellas como Becky Lynch, Drew McIntyre, Gunther, Matt Riddle, Bron Breakker, Seth Rollins, Rhea Ripley, Kevin Owens y Sami Zayn, entre otros. Se presume que todos van a luchar, pero hasta el momento solo han programado tres combates.

A pesar de los anuncios previos, WWE recibió un golpe antes de su próximo viaje a la India, ya que la ex campeona Becky Lynch dijo que no puede viajar debido a un problema de pasaporte. Así lo hizo saber a los fanáticos en su cuenta de Twitter, resumiendo el motivo por el cual no se le permitió abordar el vuelo y disculpándose por el contratiempo.

I’m sorry to all the fans in Hyderabad, India. I was so excited to perform for you – but as there was a tiny tear in my passport l have not been allowed to board my flight. 😔 @qatarairways

— Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) September 7, 2023