Thunder Rosa volverá en cualquier momento a AEW

«Si todo sale bien, tendré mi primer combate de cinco minutos... un año después de haberme lesionado. Ha pasado un año y es difícil mirar atrás. Algunos días me siento mucho mejor debido a la presión y porque estoy entrenando mucho, pero a veces me da un poco de miedo porque no quiero volver a lesionarme… la lesión todavía está ahí, no ha desaparecido […]». Thunder Rosa compartía esta actualización sobre su recuperación a mediados de agosto. La guerrera de Tijuana nunca ha dejado de informar sobre su evolución y poco a poco hemos ido viendo cómo ha mejorado de cara a su vuelta a los encordados de AEW, en los que fue vista por última vez el 10 de agosto de 2022.

► El regreso de Thunder Rosa

Hoy traemos una novedad -de la mano de nuestros compañeros de Fightful– que es sin duda la más positiva de todas cuantas hemos conocido a lo largo de la complicada rehabilitación de La Mera Mera: «Hemos recibido información de que Thunder Rosa podría regresar al ring en casi ‘cualquier momento’, siempre y cuando se desarrolle una trama creativa para ella. Rosa habló con algunas personas en el evento Starrcast del pasado fin de semana, y fuentes dentro de AEW indicaron que está lista para volver. Si lo hace de inmediato o no, aún está por verse». En cuanto a qué planea la compañía para ella, todavía no tenemos ningún detalle concreto.

Va a ser importante cuando Thunder Rosa vuelva a las cuerdas All Elite por varios motivos: desde que la división femenil está siendo notablemente criticada en los últimos meses como que ella es una de las luchadoras con más talento, más exitosas y también más populares. También cabe resaltarse su rivalidad, tanto profesional como personal, con otro nombre importante del elenco como Britt Baker. Ya se han enfrentado en varias ocasiones pero quizá volver a hacerlo sería una manera de impulsar a las luchadoras de AEW, empezando por ellas mismas. Continuaremos informando cuando tengamos más novedades en SUPERLUCHAS.