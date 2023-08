Thunder Rosa no volvió en AEW Collision: ¿Qué pasa?

La semana pasada, Thunder Rosa ilusionaba a sus fans y a los de AEW adelantando que en Collision tendría un «minicombate» de aproximadamente cinco minutos que serviría como prueba antes de recibir el alta competitiva en tres semanas. Pero en realidad La Mera Mera no hizo tal cosa. Su última lucha continúa siendo la que tuvo junto a Toni Storm e Hikaru Shida contra Emi Sakura, Marina Shafir y Nyla Rose en el episodio de Dark: Elevation del 10 de agosto de 2022.

Como relojito fino sincronizadas y enfocadas @RealMMartinez y @DiamanteLAX están imparables, una lucha para poner en repetir 🔁 en verdad que si son #LatinasUnited https://t.co/WuhBNfkeAr — Thunder Rosa (@thunderrosa22) August 13, 2023

► Thunder Rosa, aún recuperándose

Pero no debemos tomar su no presencia en el programa como una mala noticia, en todo caso sus declaraciones anteriores como un exceso de confianza, pues la luchadora mexicana continúa recuperándose favorablemente. No se conoce la fecha en que va a volver a la programación All Elite pero sigue trabajando en ello. De ello estuvo hablando recientemente en Busted Open Radio, explicando que también está nerviosa por si vuelve a lesionarse en el futuro.

«Si todo sale bien, tendré mi primer combate de cinco minutos... un año después de haberme lesionado. Ha pasado un año y es difícil mirar atrás. Algunos días me siento mucho mejor debido a la presión y porque estoy entrenando mucho, pero a veces me da un poco de miedo porque no quiero volver a lesionarme… la lesión todavía está ahí, no ha desaparecido.

«Lo único que ha mejorado son las lágrimas en mi espalda… Estoy un poco nerviosa, no voy a mentir«. Rosa dice que reza todas las mañanas y todas las noches para que las cosas salgan bien y está en el camino hacia la recuperación a toda velocidad. «Así es como va a suceder».

Como vemos, continúa con la idea de tener un combate breve para probarse e ir viendo la manera de entrar nuevamente a las cuerdas. En cambio, no señala si puede ser en el Collision de esta semana o dentro de dos… Como siempre, pues no hdemos dejado de estar atendos en SUPERLUCHAS a la evolución de la nativa de Tijuana, continuaremos informando cuando tengamos más novedades sobre su estado de salud, deseando y esperando lo mejor para Thunder Rosa.