Thunder Rosa sigue apartada de los encordados de AEW desde hace varios meses y aún no se sabe cuando va a volver a ponerse las botas. Está muy contenta de haber sido anunciada para Collision pero también revela -en una reciente entrevista con Busted Open Radio– que ha tenido pensamientos suicidas durante su recuperación.

> Thunder Rosa tuvo pensamientos suicidas

“Es un proceso y no tienes control sobre él. Cuando se trata de salud, no tienes control sobre ella. Durante tantas noches, realmente le di vueltas a la cabeza y pensé que debería haber tenido un combate más y dejarlo todo. Y si me hubiera lastimado más…

“Cuando tomé la decisión de pensar en mi salud solo estaba pensando en eso, y tampoco tenía un buen estado mental. Estaba tratando de ocultar muchas cosas, estaba pasando por algunos problemas personales y estar en la cima solo exacerba todo lo demás que está sucediendo en tu vida. Cuando estás arriba no importa lo que hagas, siempre te van a criticar, nunca nada es lo suficientemente bueno. Entonces te ves envuelta en un bucle donde todo está magnificado y estar bajo ese tipo de presión fue muy difícil. No tenía tiempo para simplemente dejarlo pasar. A veces, cuando alguien se lesiona, se toma un tiempo libre y todo está bien. Pero cuando yo me alejé no solo tuve que renunciar a algo por lo que había trabajado muy duro sino que también estaban todas las críticas en redes sociales, y eso me dolía aún más.

“Hizo las cosas mucho más difíciles de lo que eran mentalmente para mí. Hubo días en que, voy a ser honesta, y lo dije en mi canal de YouTube, quería suicidarme. Estoy muy agradecida de tener un muy buen equipo y una muy buena familia. Mi hijo, creo que es el que más me ha ayudado, y me lo ha hecho muchas veces, muchas noches, me decía que todo iba a estar bien y que tenía la suerte de tener recursos y podía ir a terapia. A veces no tuve buenas sesiones, hubo muchas lágrimas, y mucho de aceptar cosas que no puedes cambiar para poder seguir adelante”.