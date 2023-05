El ex campeón peso completo de UFC, Francis Ngannou parece haber tomado nota de los comentarios recientes de Dana White con respecto a su salida del UFC y su posterior firma con la PFL.

Después de UFC Vegas 73 el sábado, White compartió sus pensamientos sobre el movimiento de Ngannou, que se produjo después de varios meses de agencia libre e investigación de mercado. Ngannou parece estar cuestionando los puntos de vista de White sobre el asunto, y será interesante ver cómo se desarrolla esta situación en los próximos días y semanas.

Francis Ngannou respondió el domingo en Twitter con una serie de tuits para refutar los comentarios de Dana White.

Primero, Ngannou se opuso a la palabrería de White de que la compañia lo “liberaba”. Ngannou dijo que su contrato concluyó y eligió ingresar a la agencia libre, sin necesidad de permiso.

Segundo en la lista, Ngannou refutó la acusación de White de que no quiere correr riesgos. Ngannou señaló una exitosa defensa del título en enero de 2022 contra Ciryl Gane, después de lo cual se reveló que Ngannou peleó con múltiples ligamentos desgarrados en la rodilla.

En tercer y último lugar en la parte numerada de tuits, Ngannou redirigió la culpa de su inactividad a White y dijo que la promotora no le ofreció más peleas de las que aceptó.

What is your problem with me?

1. I completed my contract, was a free agent, and chose to walk away. you didn’t release me

2. I hate taking risks? that’s why I defended my title to fulfill my contract with no acl or mcl?

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) May 21, 2023