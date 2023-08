Diego Lopes quiere revancha contra Movsar Evloev

Diego Lopes quiere una revancha contra el hombre que le dio su primera derrota en UFC, pero todavía no. Lopes tuvo uno de los debuts más salvajes de UFC en los últimos años.

Hizo su primera aparición promocional casi sin tiempo para prepararse, peleando contra el contendiente invicto de peso pluma Movsar Evloev en UFC 288 en mayo con solo tres días de anticipación. Aunque Lopes perdió una decisión esa noche, llegó hasta el final con uno de los mejores del mundo, estuvo cerca de someterlo varias veces y entretuvo a toda una arena, ganando un bono de $50,000 por Fight of the Night.

Lopes (22-6 MMA, 1-1 UFC) siguió la derrota ante Evloev con una rápida victoria por sumisión sobre el veterano Gavin Tucker a principios de este mes en UFC en ESPN 50. Ahora con una victoria en su bolsillo y su carrera de nuevo en marcha, Lopes espera cruzarse con Evloev en el futuro.

“Por supuesto que ese es el objetivo: conseguir la revancha. No estoy diciendo para mi próxima pelea o la siguiente. Espero que esté en el camino una vez que esté entre los 10 primeros, los cinco primeros o quién sabe, tal vez incluso para el título, ya que muchos ven a Evloev como un fuerte candidato para el título, y quiero llegar allí. Quiero mejorar y mostrar mi evolución en mi juego (contra él)”.

Lopes no irá tan lejos como para decir que habría vencido a Evloev con un campamento completo para prepararse, pero sí cree que su actuación habría sido mucho mejor.

“Creo que las cosas podrían haber sido diferentes porque hubiera tenido envíos específicos para él. Habría estudiado sus peleas, habría entrenado mejor y trabajado en ciertos ajustes, y eso sucedió con Gavin Tucker. Defendió bien al principio, pero fui ajustando poco a poco hasta que conseguí la sumisión.

“Contra Evloev, si hubiera tenido más tiempo, y no me refiero a todo un campamento de entrenamiento, sino a dos o tres semanas más, creo que podría haber hecho algo mucho mejor. Fue una pelea increíble. Sé que la gente estaba muy emocionada, y así fue como me di a conocer. No puedo decirte que lo hubiera vencido con un campo de entrenamiento completo, eso se sabrá en el futuro si me lo encuentro de nuevo. Ese es mi objetivo, y podemos obtener nuestra respuesta entonces”.