O’Malley: «No me sorprende que esté subestimado contra Sterling»

Sean O’Malley esperaba que las probabilidades estuvieran en su contra contra Aljamain Sterling. O’Malley (16-1 MMA, 8-1 UFC) desafía al campeón de peso gallo Sterling (23-3 MMA, 15-3 UFC) el 19 de agosto en el evento principal de UFC 292, que se lleva a cabo en el TD Garden de Boston y se transmite en pay-per-view después de las preliminares en ESPN y ESPN+.

O’Malley calificó a Sterling como el mejor peso gallo de todos los tiempos y espera desafiar las probabilidades una vez más.

“Aljamain Sterling es el mejor peso gallo que ha conocido UFC. Está en su mejor momento. Tiene 33 años, creo, eso es más o menos la mejor edad. Todos los campeones masculinos de UFC tienen 30 años. Es el mejor luchador de la división. soy un delantero Este es un enfrentamiento de delantero contra luchador, por lo que es emocionante.

“Me emociona. Quiero salir y demostrar que la gente está equivocada. La última pelea, todos pensaron que iba a perder esa pelea. Luego, cuando gané la pelea, la gente se enojó mucho. Me gusta eso. Por alguna razón, me gustó eso. Entonces, para mí, salir y volver a ser un gran desvalido contra Aljamain, es una adicción extraña”.

Según BetMGM , O’Malley es un perdedor de +210, lo que significa que una apuesta de $100 en el retador obtendría una ganancia de 210. Sterling es un favorito de -275, lo que significa que se necesitaría una apuesta de $275 en el campeón para obtener una ganancia de $100.

O’Malley fue un perdedor aún más grande en su pelea más reciente contra Petr Yan en UFC 280. Pero enfrentarse a un luchador fuerte como Sterling, «The Suga Show» cree que esto es lo más que ha sido subestimado en una pelea.

“Aljamain venció a Petr en su última pelea. Miré la pelea de Petr. Cometí un error. No esperaba que luchara o disparara en absoluto. Entreno grappling todo el tiempo; en el campamento, luchamos.

“Pero para esta pelea, sabemos que disparará, así que tenemos que tener un plan de juego en torno a eso, mientras que la pelea de Petr fue más un campamento de kickboxing. Luchador contra luchador (delantero), la mayoría de la gente elige a los luchadores, así que esta pelea es segura (es así)”.