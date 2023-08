Iasmin Lucindo quiere pelear con Karolina Kowalkiewicz

Iasmin Lucindo cree que es hora de enfrentarse a los mismos nombres más conocidos de su división. La prospecto de peso paja de 21 años busca probarse a sí misma contra la ex retadora al título de UFC Karolina Kowalkiewicz luego de su última victoria en el octágono.

Lucindo (15-5 MMA, 2-1 UFC) viene de una victoria sobre su compatriota brasileña Polyana Viana (13-6 MMA, 4-5 UFC) en la cartelera principal de UFC en ESPN 51 , que tuvo lugar el sábado en UFC. Apéndice.

“Karolina, la luchadora polaca, no sé cómo pronunciar su apellido, (es la siguiente que quiero). He estado viendo ‘The Ultimate Fighter’, los veteranos contra la nueva generación, y quiero proponer eso: la nueva generación contra el veterano. También soy fanático de ella, y creo que es una gran pelea”.

Lucindo, quien ahora está en una racha ganadora de dos peleas desde que perdió su debut en UFC con poca anticipación en agosto de 2022, cree que está físicamente lista para enfrentarse a Kowalkiewicz, pero mentalmente lo ve como una prueba difícil.

“Creo que sería una gran pelea, y con mi estilo veo muchos golpes, mucho standup. “Y también, creo que es una oportunidad para desafiarme a mí mismo porque es alguien que no es solo por el estilo, sino por la experiencia. No me desafiaría a mí mismo físicamente, me desafiaría mental y psicológicamente para ver qué tan listo estoy”.

En cuanto a dónde podría aterrizar esa pelea, a Lucindo le gusta la idea de pelear en casa en el próximo evento UFC Fight Night en Sao Paulo el 4 de noviembre.

“Si fuera en Brasil sería maravilloso. ¿Quién no quiere pelear en Brasil? Será increíble, y sería maravilloso, y salí de esta pelea al 100 por ciento. Si Dana (White) quiere darme esa pelea, estaré lista para ello”.