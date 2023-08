El pasado mes, las previsiones sobre Thunder Rosa apuntaban a que cuanto menos, la gladiadora no podría hacer un retorno competitivo hasta inicios de 2024. Aunque eso sí, fueron mucho mejores que la anterior actualización, cuando Thunder Rosa dijo no estar segura de si podría disputar otro combate.

El doctor Michael Sampson dio un plazo de seis semanas para formular un diagnóstico más concluyente sobre el estado físico de «la Mera Mera». Y transcurrido ya tal lapso de tiempo, ahora tenemos importantes y positivas novedades.

A través del videoblog de Rosa, Sampson revela que la ex Campeona Mundial AEW tendrá importante test en aras de recibir el alta competitiva dentro de tres semanas: este sábado, en Collision, disputará un «minicombate» de aproximadamente cinco minutos.

Ni Rosa ni Sampson concretan si tal prueba se llevará a cabo antes o después del show, pues debemos entender que no será emitida. Igualmente, tampoco conocemos quién ejercerá como rival de Rosa.

And now @docsampson13 with a very important medical update.#aew #medicalupdate #pain #patience pic.twitter.com/9vrkGbNtF4