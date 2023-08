«Me quedé impactada, sin duda, pero no demasiado porque ya recordaba todo lo que pasó tiempo atrás, así que me hice un poco la idea. Me di cuenta demasiado tarde de cuánto daño se le hizo a mi nombre, y sólo me di cuenta después de analizar la cadena de sucesos que se dieron y le vi a todo más sentido, por qué esto y esto pasó, por esto y si fue o no justo. Al principio, todo parecía genial, y tenía muchas esperanzas, y estaba muy contenta, pero te será muy sincera. Lo dije el primer día de mi despido: me sentía valorada y contenta, pero una persona hizo todo lo posible por dañar mi posición allí. Fue Thunder Rosa». Ivelisse siempre culpó a Thunder Rosa de su despido de AEW.

No leg-slap necessary for that shot from Thunder Rosa on Ivelisse.#AEWDynamite #AEW pic.twitter.com/fBFBWeEWSS — Paul Ponte (@ThePaulPonte) September 17, 2020

► Ivelisse, contra Thunder Rosa

Ya pasaron dos años de estas declaraciones pero La Sicaria continúa guardando rencor a La Mera Mera, como demuestra en una reciente serie de publicaciones en X.

«Por supuesto, esa basura volvería a hacer lo mismo… Maldita sea cada maldita persona que la apoya también… Estoy tan harta de esta mi*rda…

«Me he ganado el respeto de cada persona por mi dedicación y no siendo una serpiente de mi*rda, y esa perra siempre está al acecho, tratando de beneficiarse o sabotear todo lo que logro, esa basura de serpiente… Y otros tan contentos siguen con eso, es molesto como el infierno.

«No, es molesto como el infierno, que no haya ni la sombra de duda sobre las formas de ser de esa serpiente, pero de alguna manera la gente todavía la elogia, la fomenta o la ayuda, me resulta repugnante.

«No existe la posibilidad de hablarlo, no funciona con gente como ella, la gente simplemente debe dejar de apoyarla, es la única forma de detener su mi*rda, porque no soy la única a la que afecta, hablamos de años fastidiando a un montón de gente«.