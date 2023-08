Estilo Audaz: Seth Rollins y su Atuendo Impactante

Seth Rollins logró el Campeonato Mundial de Peso Completo en Night of Champions hace unos meses, y como él mismo había prometido, ha sido un campeón que ha defendido sus títulos con frecuencia, ganándose el respeto de los fanáticos por eso. Su última defensa fue en SummerSlam, cuando derrotó por segunda vez consecutiva a Finn Bálor, quien no pudo desquitarse de lo sucedido hace siete años cuando «El Visionario» lo dejó (involuntariamente) fuera de acción. Lamentablemente, el Visionario se ha sentido un tanto opacado por la historia de Roman Reigns y The Bloodline, ya que hasta el momento no puede encabezar un evento premium en vivo desde que logró el título.

► Seth Rollins es elogiado por la moda que impone en WWE

Seth Rollins actualmente está prosperando como el Campeón Mundial de Peso Pesado WWE, y más allá de su desempeño en el ring, también ha llamado la atención por los atuendos extravagantes que utiliza cada semana, lo cual ha sido un tema de conversación en el Universo WWE.

Rollins tiende a usar el atuendo más exagerado posible cada semana, desde sus chaquetas hata los zapatos, en cada presentación trata de mostrar su particular moda, y todo se debe a su esposa Becky Lynch, quien dio el primer paso. El Campeón Mundial de Peso Completo utiliza el mismo estilista que Becky Lynch, Troi Anthoni, y durante una entrevista reciente con GQ reveló que otras Superestrellas se han acercado a su trabajo.

«Lo sé, al menos en mi cara, recibo muchos elogios. Quién sabe lo que todo el mundo dice a mis espaldas, pero a la gente parece gustarle. Mi favorito es cuando aparezco con un atuendo un poco más discreto, y algunos de los muchachos dirán: ‘¡Maldita sea, perro! ¡En la vida real, hombre! Ese es un buen ajuste ahí mismo.’ No se lo esperan».

«Así que ha habido muchas preguntas, pero como dije, no creo que nadie… No quieren arriesgarse, ¿sabes? Ya estoy en aguas profundas. Tendrían que saltar de inmediato y sería difícil nadar. Es una vibra interesante entre bastidores, pero creo que todos, al igual que la audiencia, están mayormente ansiosos por ver lo que voy a hacer a continuación.»