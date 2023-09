«Adam Page también estaba anunciado para ese programa [Collision]. Iba a grabar una entrevista detrás del escenario que se emitiría en Dynamite. Como vive en la zona, no tuvo que volar para el show, pero estaba allí y luego le dijeron que no se presentara en el recinto. […] Se utilizó el término ‘mantener la paz’ […]». Adam Page fue uno de los que más problemas tuvo con CM Punk pero también alguien que supo hacerlos a un lado para no seguir dañando a AEW. Este informe viene de hace casi un mes y nunca ha vuelto a estar relacionado con su ya ex compañero.

► Adam Page, nº 1 en mercancía

Por otro lado, el Hangman ha sido quien ha dado un paso adelante en la venta de mercancía ahora que el Best in the World no está. Como señala la compañía All Elite, él ha sido el mejor vendedor durante la última semana gracias a su figura de acción. Cabe mencionarse que Punk fue despedido hace menos de siete días por lo que en esta cuestión también entraba su influencia, pero aún así Page se hizo con la posición más alta, lo cual también puede ser relativamente sorprendente teniendo en cuenta que no está en un gran momento en cuanto a la narrativa de AEW.

Después de ganar la lucha Over Budget Battle Royal en All Out 2023, Adam Page fue atacado anoche en Dynamite por Swerve Strickland y Brian Cage, por lo que entendemos que comenzará una rivalidad con la Mogul Embassy. E igualmente que va a necesitar a algunos amigos para hacerles frente. ¿Volverá a juntarse con The Dark Order? Lo veremos en las próximas semanas. En el programa dijo que solo quedan unos pocos meses de este 2023 y que quiere pensar en su futuro. A ver qué pasa con el que fuera Campeón Mundial AEW.