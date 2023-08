El llamado Brawl Out -el incidente ocurrido después de All Out 2022 que incluyó una pelea de CM Punk con The Elite– así como toda la controversia que provocó fueron (y siguen siendo) un importante desafío para AEW. No es que fuera algo nuevo, ni mucho menos, en una compañía luchística, pero jamás había sucedido nada parecido en la All Elite. Casi un año después -en medio de una nueva polémica que involucra al Best in the World, y que tiene relación con aquella- Chris Jericho asegura al Daily Mail que el elenco es ahora más fuerte.

► Más fuertes desde All Out

«Simplemente transmitimos a la gente que todo va a estar bien. Somos un vestuario fantástico con gente increíble y un gran impulso para nuestra empresa, que aún es muy joven, y a veces ocurren cosas. Había mucha incertidumbre. Tenemos muchos chicos y chicas jóvenes en nuestra plantilla que nunca habían pasado por situaciones como esta antes, pero es parte del negocio, sucede. Realmente estábamos siendo retratados injustamente por los medios en muchos aspectos, como si el vestuario fuera un desastre total, y eso no era cierto. Y no quiero que la gente crea lo que están leyendo y piense que es real, porque no lo era.»

«Pasamos por cosas como esas, peleas y ese tipo de situaciones, yo mismo he estado en ellas, con peleas en el vestuario. Uno tiene que seguir adelante y Mox, Danielson y yo realmente queríamos tomar las riendas antes de que se saliera de control y simplemente transmitir a la gente que si tienen preocupaciones, hablemos de ellas, si tienen problemas, hablemos de ellos, pero vamos a superarlos juntos y salir más fuertes al final. Creo que realmente nos unimos bien, lo que fue genial tanto para el vestuario como para los fanáticos, porque los fanáticos también quieren saber que todo seguirá avanzando. Y creo que hicimos un trabajo realmente bueno enderezando el rumbo y, lo más importante, transmitiendo a la gente que todo va a estar bien. No es el fin del mundo. Estas cosas suceden y las enfrentamos y salimos más fuertes como resultado, lo cual logramos«.