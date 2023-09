El «sleeper» del año, haciendo un símil cinematográfico, All Out 2023 es, al momento de escribir esta nota, uno de los PPV de AEW mejor valorados por los seguidores en la historia de la empresa. Y Dave Meltzer suscribe tal parecer.

Dentro del Wrestling Observer Newsletter de hoy, Meltzer otorga ***** a dos puntos que conformaron el cartel de All Out 2023: el «strap match» entre Bryan Danielson y Ricky Starks y el mano a mano entre Kenny Omega y Konosuke Takeshita. Y es que la segunda mitad del evento, a partir de dicho combate de correa, fue excelsa.

Días atrás, analizando All Out 2023 vía Sports Illustrated, Meltzer ya dejó entrever que ese violento duelo protagonizado por «The American Dragon» y «Absolute» recibiría una buena cantidad de estrellas.

Vamos con las curiosidades relacionadas. Para Starks y Takeshita se trata de su primera vez en el listado particular de Meltzer. Mientras, Danielson suma su sexta lucha «5 Star» (todas bajo los focos de AEW) y Omega su vigesimoquinta, empatado ahora con Mitsuharu Misawa y Kazuchika Okada como segundo luchador que tiene en su haber mayor cantidad, sólo por detrás de Will Ospreay (28).

Y si hablamos de AEW, la compañía, y no me canso de repetirlo, es historia viva en términos de calidad «in-ring». En apenas cuatro años de trayectoria, ha logrado ya un total de 25 luchas valoradas con ***** o más. NJPW, con medio siglo a sus espaldas, cuenta con 85, y AJPW, de antigüedad similar, con 35.

