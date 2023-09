All Out 2023 fue el primer evento de pago por visión de AEW que no contuvo defensas de ninguno de los tres principales campeonatos de la compañía (Campeonato Mundial, Campeonato Mundial Femenil y Campeonato Mundial de Parejas). Sobre el papel, lucía como un «house show» televisado, y finalmente, acabó estando a la altura de cualquier otro PPV presentado por AEW.

E importante parte del crédito debe recaer sobre ese «Strap Match» (lucha de correa) entre Bryan Danielson y Ricky Starks, con Ricky Steamboat de comentarista invitado. CM Punk iba a ocupar originalmente el lugar de Danielson, pero nadie acabó echando de menos la implicación competitiva del «Best in the World».

Y es que hablamos de «The American Dragon», el mejor talento que haya dado EE.UU. en los últimos 20 años. Sin desmerecer el trabajo de Starks, quien conjugó una actuación de las que marcan carreras, haciendo un derroche físico encomiable y yendo de tú a tú en intensidad con Danielson. El mejor combate de la velada y un candidato a lo mejor del 2023.

© All Elite Wrestling

► AEW establece nuevos paradigmas

Antes de que publique el Wrestling Observer Newsletter de esta semana, Dave Meltzer hace hoy un análisis de AEW All Out 2023 en Sports Illustrated, donde deja la siguiente valoración sobre el comentado Danielson vs. Starks.

«Bryan Danielson, quien se había roto el brazo en un combate en junio contra Kazuchika Okada, regresó como reemplazo de última hora por Punk en un ‘strap match’ contra Ricky Starks. Danielson hizo probablemente el mejor combate ‘Iron Man’ de la historia con MJF en marzo y lo siguió con probablemente el mejor combate ‘strap match’ de la historia. La lucha vio a ambos hombres sangrar y darse fuertemente con la correa de cuero en la cara y en el cuerpo».

Se han disputado numerosos duelos de correa, pero de entre todos ellos, quizás el mejor valorado sea aquel Vader vs. Sting de WCW SuperBrawl III, si bien Dave Meltzer «solamente» le otorgó 4.25 estrellas. ¿Alcanzará este Danielson vs. Starks las célebres 5 estrellas?