Durante el episodio de WWE RAW del 31 de julio Maxxine Dupri tuvo su primera lucha mano a mano enfrentando a Valhalla.

Recientemente, estuvo hablando de ella con Sean Ross Sapp, explicando la influencia detrás de su uso del Japanese Ocean Cyclone Suplex, movimiento reconocido por Manami Toyota, así como los nervios que sentía antes de entrar al escenario.

De la misma manera, habló sobre el trabajo que ha estado realizando Alpha Academy (Chad Gable y Otis) en los últimos meses.

► Japanese Ocean Cyclone Suplex

«Tengo que dar crédito donde es debido. El entrenador Gable me lo sugirió. Él dijo: ‘Esto es lo que creo que deberías hacer’. Me lo enseñó y me preparó para ello, y estoy muy emocionada de que haya tenido éxito, y agradezco que todos lo hayan aceptado. También estoy agradecida de que me haya dado este movimiento peligroso que puedo usar en el futuro».

► Los nervios

«Estaba muy nerviosa. Afortunadamente, estábamos muy ocupados el lunes. Estuvimos con los Texans por la mañana, y luego estábamos filmando cosas todo el día. Así que fue una de esas cosas en las que los nervios ni siquiera pudieron conmigo porque no tuve tiempo para pensar en ello. Así que eso resultó ser una bendición. Porque pensé: ‘Bien, vamos. Ni siquiera puedo pensar en ello’. Soy una persona muy nerviosa en general. Ellos saben que siempre estoy nerviosa y dando vueltas, así que no es nada fuera de lo común».

► Alpha Academy

«Ambos son dos de los luchadores de la WWE más subestimados, atletas, como quieras llamarlos, de todos los tiempos. Son tan talentosos y brillantes. No puedo explicarte cuánto estoy aprendiendo de ellos de una manera tan real. Realmente me están guiando en muchas formas dentro y fuera del ring. Verdaderamente, si no estuviera emparejada con ellos, no creo que [mi debut en combate individual] hubiera sucedido. Mi éxito no sería lo que es, y estoy agradecida por la oportunidad de trabajar con ambos«.