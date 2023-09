Will Ospreay vs. Shingo Takagi: La saga de las 5 Estrellas

Quienes acudieran el pasado 26 de agosto al show por el decimoprimer aniversario de Revolution Pro Wrestling (RevPro), presenciaron, según Dave Meltzer, el mejor combate de todo el «All In London Weekend».

Como plato fuerte de dicha velada, primer anuncio de RevPro para vender su cumpleaños (aunque finalmente no consiguieran sentar a 7000 personas en la Copper Box Arena, como pretendían), Will Ospreay tuvo un mano a mano con Shingo Takagi que no necesitaba construcción alguna. A tal punto de excelencia ha llegado la particular rivalidad que mantienen estos gladiadores.

Andy Quildan, sabedor de que los entusiastas de RevPro lo son también de NJPW, quiso programar un puro combate de disfrute, sin títulos de por medio ni catalizadores dramáticos previos. Y sabedor también de que resulta imposible que Ospreay y Takagi conjuguen un duelo por debajo del notable.

Así, Meltzer tuvo en consideración, dentro del Wrestling Observer Newsletter, que ese Ospreay vs. Takagi en suelo británico merecía sus 5 estrellas.

► Un sixtíptico para enmarcar

Preguntado por un fan en abril de 2020 sobre su combate favorito hasta el momento bajo los focos de NJPW, Takagi mostró poca vacilación.

«Sin duda, me quedo con el combate del 5 de junio de 2019 con Will Ospreay del Best of the Super Juniors. Llevaba imbatido ocho meses. Ciertamente, el resultado no fue el que esperaba, pero cambió mi punto de vista para convertirme en una luchador de peso abierto y luego en un verdadero peso completo».

Desconozco si Takagi mantiene hoy la misma opinión, porque aquella final sólo fue la primera de la media docena de veces que hasta ahora se ha visto las caras de forma individual con Ospreay, contando la citada en RevPro; única fuera del ámbito de NJPW.

Dicho «first time ever» entre Takagi y Ospreay recibió 5.75 estrellas vía Dave Meltzer, y las otras cuatro posteriores sobre New Japan no sólo estuvieron a la altura, sino que, una de ellas elevó el listón.

En la quinta jornada del G1 Climax 2020 vimos su segunda batalla, con ya Takagi oficialmente como peso completo, factor clave que hizo que el nipón se llevara la victoria, empatando el particular marcador con Ospreay. Desgraciadamente, las restricciones pandémicas hicieron que el aura del choque palideciera con respecto al de la final del BOSJ. Aún así, Meltzer le otorgó, con justicia, 5 estrellas. Ahí descansa uno de los grandes méritos de esta saga: cuatro de sus seis luchas se dieron bajo los peores momentos de la crisis covidiana.

La segunda, tercera en la cronología de la rivalidad, llegaría el 21 de marzo de 2021. Ospreay y Takagi se enfrentaron de nuevo por un premio, en esta ocasión la New Japan Cup, y como gran diferenciador respecto a las anteriores, «The Aerial Assassin» mostró ya su nueva forma: «The Assassin» a secas; una versión ruda de su personaje, líder de la entonces recién formada facción United Empire, y acompañado de Bea Priestley (hoy Blair Davenport), quien intervino, aunque no de la manera en que lo habría programado Vince Russo. Nunca antes Takagi se había medido a un Ospreay tan violento, y este episodio #3 se decantó de nuevo del lado del inglés. Para Meltzer, merecedora de 5.5 estrellas.

Menos de dos meses después llegaría el episodio #4, estelar de la segunda jornada de Wrestling Dontaku. El mejor valorado por Meltzer, con 6 estrellas (e incluido en mi artículo de 10 luchas para recordar 2021), los protagonistas quemaron pistones durante casi 45 minutos, con un Ospreay defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP que acababa de conseguir en Sakura Genesis.

Igualmente violenta que la lucha por la New Japan Cup, pero carente de interferencias externas, Takagi tampoco pudo salir victorioso, pese a mostrar su cara más cruenta. Hay una secuencia en la que Ospreay reversa un Pumping Bomber con un Backflip y luego Takagi contrarresta un Oscutter mediante un Oscutter de su propia cosecha, que sigue estando entre lo más increíble que mi memoria luchística atesora.

Y llegamos a la quinta, última bajo restricciones pandémicas y última, a día de hoy, bajo el paraguas de NJPW, en la jornada 12 del G1 Climax del pasado año. Ospreay y Takagi conjugaron una suerte de recapitulación de toda su saga y un «limbwork» más acusado que definió el resultado del combate. Por fin, tras dos derrotas consecutivas, «The Dragon» logró imponerse al dejar prácticamente inutilizado el brazo derecho de Ospreay. No obstante, la victoria tuvo poca repercusión creativa sobre Takagi, pues fue insuficiente para alcanzar la final del célebre torneo. *****1/2 contantes y sonantes recibió vía Meltzer.

► Ospreay y Takagi en la historia

A lo largo de estos últimos cuatro años, Ospreay y Takagi han dibujado un particular sixtíptico que puede considerarse histórico si lo analizamos bajo los criterios meltzerianos. En ninguna otra rivalidad todas sus luchas han recibido 5 estrellas (o más) por parte del editor del Wrestling Observer Newsletter, desde que este inaugurara su listado en 1983 con el Tiger Mask vs. Dynamite Kid de NJPW Big Fight Series II.

Por ejemplo, la rivalidad que Satoru Sayama y Thomas Billington​ sostuvieron a inicios de la década de los 80 dejó un total de siete encuentros, y sólo el mencionado alcanzó las 5 estrellas. Cabe decir, eso sí, que las hostilidades entre ellos comenzaron antes de la publicación del primer Wrestling Observer Newsletter, pero retroactivamente, Meltzer ha puntuado combates previos, caso del Ric Flair vs. Butch Reed del 7 de abril de 1982.

Hablando de Flair, está su historia con Ricky Steamboat, una de las cumbres de la lucha libre estadounidense. Y pese a su fama, «sólo» cuatro combates se adscriben a la categoría de «5 Star»; uno de ellos en un house show producido por WCW el 18 de marzo de 1989, alcanzó las ****** (primer combate que superaba las hasta entonces canónicas *****).

Avanzando en el tiempo, tenemos la clásica saga Mitsuhara Misawa–Toshiaki Kawada, con más de una docena de enfrentamientos individuales a lo largo de una década, pero «únicamente» dos «5 Star» (AJPW Super Power Series 1994 y AJPW Super Power Series 1997).

Y ya como contemporánea, la colección Hiroshi Tanahashi–Kazuchika Okada, superior a la de Okada-Kenny Omega en cantidad de estrellas meltzerianas. Al igual que la conjugada por Takagi y Ospreay, también seis de los 1 vs. 1 entre «The Ace» y «The Rainmaker» se encuentran dentro de ese listado, aunque de un total de 16 a lo largo de 13 años.

Más allá de los parámetros de Dave Meltzer, la saga Ospreay-Takagi ha sido, incontestablemente, una explosión de luz y color sobre el panorama luchístico que elevó a Ospreay como el mejor luchador del mundo y confirmó a Takagi en una consideración no menos prestigiosa. Y quién sabe qué nos puede deparar un Ospreay vs. Takagi VII.