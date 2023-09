La división femenil a WWE a ojos de Seth Rollins

Seth Rollins comparte su valoración acerca de cómo se encuentra actualmente la división de luchadoras de WWE, donde su esposa, Becky Lynch, es una de las líderes. El Campeón Mundial de Peso Completo fue preguntado por ello en su reciente aparición en WWE After The Bell.

► La división femenil de WWE

«Diría que hay mucho espacio por llenar, al 100%, en este momento. Tanto en Raw como en SmackDown, definitivamente existe un vacío. Lo que percibo, más que nada, es un sentimiento subyacente en nuestra audiencia. Quieren algo fresco y nuevo, quieren tener personas a las que puedan apoyar. Lo desean. No estoy diciendo que estas personas vengan de NXT, nunca se sabe, podría ser alguien que se destaque, como Chelsea Green o Piper Niven, nunca se sabe. Hay muchas mujeres talentosas en nuestro roster principal en este momento. Hay un fuerte deseo de ver algo más de las mujeres. Sabemos que está ahí, y no podemos esperar para verlo. Zoey Stark estuvo en el ring con Becky Lynch y la rompieron en el evento principal de Monday Night Raw. Esa fue la primera vez de Zoey en un evento principal y le dije después, ‘la primera de muchas’. Será algo enorme. Ella es alguien que tiene la oportunidad de liderar a la próxima generación de mujeres hacia el futuro. Está al alcance. Siento que están al borde de un gran avance. Sentí que el lunes fue un gran recordatorio de lo que son capaces.»

«No se les ha dado la visibilidad que podrían haber tenido en los últimos seis meses o algo así, no se les ha dado. A excepción de algunas situaciones, no necesito seleccionar y decir nombres, a veces eso es parte de la industria y del negocio. He estado en situaciones en las que siento que no se me ha dado la visibilidad que merezco, y lo mismo ha sucedido con el talento masculino, no tiene nada que ver con el género en absoluto. Es un comentario sobre donde estamos en este momento. Hay oportunidades y el lunes fue un recordatorio de lo increíble que es nuestro roster de talento femenino y de lo que puede ser cuando se les da la oportunidad de encabezar, tener éxito y ser lo mejor. Todo está ahí, simplemente no puedo esperar para ver quién da un paso al frente, llena ese espacio y se apodera del ring«.