Jim Ross defiende a Tony Khan: «No se lo merece»

Durante su reciente aparición en Starrcast, en medio de la controversia por el despido de CM Punk de AEW, Jim Ross analiza sus años trabajando como All Elite de la mano de Tony Khan, a quien defiende ante las críticas que recibe constantemente, explicando también por qué quiso unirse a la compañía. Recientemente, Eric Bischoff lo acusaba de mentir a los fanáticos y Val Venis decía que no debió despedir al Best in the World.

► Jim Ross defiende a Tony Khan

«Su entusiasmo. Su entusiasmo es contagioso, y nunca cambia en ningún grado, lo cual lo admiro por eso porque ha estado en batallas y desafíos, y de manera innecesaria. No se lo merece. Está pagando a todos un buen salario por trabajar en esta empresa. Más de nosotros deberíamos estar agradecidos por eso. Sin duda es mejor que estar en la fila del paro. No estoy en una situación tan apremiante como algunos de los chicos jóvenes con familias y hipotecas. Mi familia ha crecido, se han ido del nido. No tengo hipotecas».

«Todos quieren dejar su huella en su equipo. No vean a este roster como otra cosa que un equipo. Eso responderá muchas de sus preguntas, ‘¿qué haría si esto sucediera?’ Si lo ves desde una perspectiva de equipo, la respuesta debería ser muy fácil. Realmente lo es. Tenía una filosofía, y lo he dicho muchas veces, si no puedo resolver tus problemas después de hacer todo lo posible por resolverlos, entre los dos, la única opción que me queda es eliminarlo, y no voy a cambiar de opinión. Ahí lo tienen. Esa es la realidad. Te quedas sin trabajo. Averigua cómo pagar la hipoteca y la cirugía de aumento de senos de tu novia. Todas esas cosas han sucedido bajo mi supervisión. Así es como funciona. Tratas a las personas en función de cómo se presentan ante ti, intentas resolver el problema rápidamente y lo solucionas. No lo pienses demasiado, soluciónalo. A veces eso significa darle malas noticias a una estrella. Ten el coraje para dar ese discurso. No tratas a todos por igual. Si lo haces, eres idiota. ‘Todos son iguales’, tonterías. No son iguales. Ni siquiera se acercan a ser iguales.»