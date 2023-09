Val Venis: «Tony Khan no debió despedir a CM Punk»

«No quiero discutir los detalles de la separación en ese sentido. Quiero agradecer sinceramente a CM Punk, a Phil, por todo lo que hizo en AEW como luchador. No creo que haya sido una decisión fácil ni para nadie en el comité disciplinario, ni para el consejo externo, ni para mí tomar una medida como esta. Sin embargo, creo que fue la decisión correcta. En cuanto a lo que sucederá en el futuro, no puedo pronunciarme al respecto. No soy uno de los abogados que interpretan todo ese lenguaje». Tony Khan está convencido de que despedir a CM Punk fue la mejor decisión para AEW.

► El despido de CM Punk

Pero Val Venis cree que debería haber tomado otro camino. El exWWE está volviendo a la primera plana luchística en los últimos días debido a sus comentarios en redes sociales sobre la actualidad de la misma. Previamente, criticaba determinados informes sobre el fallecimiento de Bray Wyatt. En esta ocasión, comparte su punto de vista sobre la salida del Best in the World de las tierras All Elite apuntando que el presidente no debería haberlo despedido sino haberse puesto al mando de la situación.

Wrestling is a business that creates value for fans, talent, tv crews, ring crews, writers, concession workers, ect. Dont fire @CMPunk. @TonyKhan should grow a pair, take charge, law down the law & demand they take reality & parlay that into cold hard cash. #ItsBusiness — Val Venis(The Big Valbowski) (@ValVenisEnt) September 4, 2023

«La lucha libre es un negocio que genera valor para los aficionados, los talentos, los equipos de televisión, los equipos de montaje del ring, los escritores, los trabajadores de los puestos de comida, etc. No deberían despedir a CM Punk. Tony Khan debería tomar las riendas, establecer su autoridad y exigir que aprovechen la realidad para convertirla en dinero en efectivo. #EsUnNegocio».