Tony Khan sobre CM Punk: «Fue la decisión correcta»

«[…] Hoy despedí a Phil Brooks debido a un incidente en el vestuario del PPV All In. Ese incidente fue lamentable y puso en peligro a las personas detrás del escenario. Eso incluye a personas que contribuyen para que el espectáculo ocurra semana tras semana, personas inocentes del personal de televisión que no tenían nada que ver con el problema. Nunca antes en mi vida -en más de 30 años como fanático de la lucha libre y durante estos años dirigiendo los shows- había sentido que mi seguridad personal y mi vida estuvieran en riesgo en un evento de lucha libre. […] Esta difícil decisión se tomó después de una recomendación unánime tanto del Comité de Disciplina de AEW como de asesores legales externos […]».

Tony Khan’s full address on firing CM Punk: pic.twitter.com/kiVeMObtSr — Wrestle Ops (@WrestleOps) September 3, 2023

► El despido de CM Punk

Arriba leemos el anuncio de Tony Khan acerca del despido de CM Punk de AEW; también hubo un comunicado de parte de la compañía. Abajo damos continuidad a esas declaraciones con la respuesta del presidente All Elite a los medios que le preguntaron sobre los términos en que se rescindió el contrato del Best in the World mientras hablaba en la conferencia de prensa posterior a All Out 2023. Khan aclara que no puede hablar de ello y apunta que despedir al luchador fue la decisión correcta.

«No quiero discutir los detalles de la separación en ese sentido. Quiero agradecer sinceramente a CM Punk, a Phil, por todo lo que hizo en AEW como luchador. No creo que haya sido una decisión fácil ni para nadie en el comité disciplinario, ni para el consejo externo, ni para mí tomar una medida como esta. Sin embargo, creo que fue la decisión correcta. En cuanto a lo que sucederá en el futuro, no puedo pronunciarme al respecto. No soy uno de los abogados que interpretan todo ese lenguaje».